Ciné débat 1182,route d’Orthez Mimbaste, 20 octobre 2023, Mimbaste.

Mimbaste,Landes

Venez assister à une soirée ciné débat à la Brocante éco solidaire. Projection de Z.U.T. – Zones urgentes à Transformer, réalisé par François de Saint Georges. Ce documentaire est axé sur les luttes contre les pesticides..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 21:00:00. .

1182,route d’Orthez Brocante Éco Solidaire

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join us for an evening of film and debate at the Brocante éco solidaire. Screening of Z.U.T. – Zones urgentes à Transformer, directed by François de Saint Georges. This documentary focuses on the fight against pesticides.

Acompáñenos en una velada de cine y debate en el Brocante éco solidaire. Proyección de Z.U.T. – Zones urgentes à Transformer, dirigido por François de Saint Georges. Este documental se centra en la lucha contra los pesticidas.

Nehmen Sie an einem Filmabend mit Diskussion im Brocante éco solidaire teil. Vorführung von Z.U.T. – Zones urgentes à Transformer, unter der Regie von François de Saint Georges. Dieser Dokumentarfilm konzentriert sich auf den Kampf gegen Pestizide.

