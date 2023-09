Fête du réemploi 1182,route d’Orthez Mimbaste, 7 octobre 2023, Mimbaste.

Mimbaste,Landes

En partenariat avec le Sietom de Chalosse, la Brocante Eco-solidaire organise une journée pour mettre en avant toutes les bonnes pratiques liées au réemploi.

Au programme : expositions, débats, ateliers, stands de créateurs… Restauration sur place (sur inscription)..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:30:00.

1182,route d’Orthez Brocante Éco Solidaire

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the Sietom de Chalosse, the Brocante Eco-solidaire is organizing a day to highlight all the good practices associated with reuse.

On the program: exhibitions, debates, workshops, designer stands… Catering on site (registration required).

En colaboración con el Sietom de Chalosse, la Brocante Eco-solidaire organiza una jornada para poner de relieve todas las buenas prácticas relacionadas con la reutilización.

En el programa: exposiciones, debates, talleres, stands de diseñadores… Catering in situ (inscripción obligatoria).

In Partnerschaft mit dem Sietom de Chalosse organisiert die Brocante Eco-solidaire einen Tag, um alle guten Praktiken im Zusammenhang mit der Wiederverwendung in den Vordergrund zu stellen.

Auf dem Programm stehen: Ausstellungen, Debatten, Workshops, Stände von Kreativen… Verpflegung vor Ort (auf Anmeldung).

