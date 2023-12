Soirée contes 1182 route d’Orthez Mimbaste, 4 décembre 2023, Mimbaste.

Mimbaste,Landes

Contes, lectures, marionnettes, tapis de lecture et ukulélé.

À partir de 18h30

Infos & inscriptions au 06.50.06.78.69.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 20:30:00. .

1182 route d’Orthez La Brocante éco-solidaire

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Storytelling, readings, puppets, reading mats and ukulele.

Starting at 6.30pm

Info & registration: 06.50.06.78.69

Cuentacuentos, lecturas, marionetas, alfombras de lectura y ukelele.

A partir de las 18.30 h

Información e inscripciones en el 06.50.06.78.69

Märchen, Lesungen, Marionetten, Leseteppiche und Ukulele.

Ab 18.30 Uhr

Infos & Anmeldungen unter 06.50.06.78.69

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Pays d’Orthe et Arrigans