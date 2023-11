Green Sunday 1182 route d’Orthez Mimbaste, 3 décembre 2023, Mimbaste.

Mimbaste,Landes

Le Green Sunday, une alternative durable au Black Friday

À l’occasion du Green Sunday, nous vous invitons à une grande braderie : tout le magasin sera à -50%. Profitez de cette journée exceptionnelle pour consommer responsable. Articles de Noël, vêtements, mobilier, idées cadeaux originales etc ….

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. EUR.

1182 route d’Orthez

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Green Sunday, a sustainable alternative to Black Friday

For Green Sunday, we’re inviting you to a big sale: the whole store will be 50% off. Take advantage of this exceptional day to consume responsibly. Christmas items, clothing, furniture, original gift ideas and more…

Green Sunday, una alternativa sostenible al Black Friday

Para el Domingo Verde, te invitamos a una gran liquidación: toda la tienda tendrá un 50% de descuento. Aprovecha este día excepcional para consumir de forma responsable. Artículos navideños, ropa, muebles, ideas originales para regalar, etc.

Der Green Sunday, eine nachhaltige Alternative zum Black Friday

Anlässlich des Green Sunday laden wir Sie zu einem großen Ausverkauf ein: Der gesamte Laden wird um 50 % reduziert sein. Nutzen Sie diesen außergewöhnlichen Tag, um verantwortungsvoll zu konsumieren. Weihnachtsartikel, Kleidung, Möbel, originelle Geschenkideen usw. …

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans