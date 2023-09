Soirée anglaise 1182 route d’Orthez Mimbaste, 13 octobre 2023, Mimbaste.

Mimbaste,Landes

Soirée anglaise à la Brocante ÉcoSolidaire. Au programme : repas typique et musique anglaise. Venez découvrir ou redécouvrir la culture d’un pays proche mais tout de même différent..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 21:00:00. .

1182 route d’Orthez Brocante Éco Solidaire

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



English evening at the Brocante ÉcoSolidaire. On the program: a typical meal and English music. Come and discover or rediscover the culture of a country that’s close to us, but all the same different.

Velada inglesa en la Brocante ÉcoSolidaire. En el programa: una comida típica y música inglesa. Venga a descubrir, o redescubrir, la cultura de un país cercano, pero a la vez diferente.

Englischer Abend auf dem Brocante ÉcoSolidaire. Auf dem Programm stehen ein typisches Essen und englische Musik. Entdecken Sie die Kultur eines Landes, das Ihnen nahe steht, aber dennoch anders ist.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans