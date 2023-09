Atelier Soudure 1182 Route d’Orthez Mimbaste, 1 octobre 2023, Mimbaste.

Mimbaste,Landes

Venez apprendre les différentes techniques de soudure ! Venez avec votre matériel (poste à souder; cagoule; équipement de protection) afin d’apprendre à bien l’utiliser. Vous pouvez aussi apporter des objets à réparer ! Déjeuner en auberge espagnole. Participation : 20 €. Inscription par SMS au 06 5.

1182 Route d'Orthez Brocante Éco Solidaire

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and learn different welding techniques! Bring your own equipment (soldering station, hood, protective gear) and learn how to use it properly. You can also bring items to repair! Lunch at a Spanish inn. Participation: 20 ?. SMS registration to 06 5

¡Ven y aprende las diferentes técnicas de soldadura! Trae tu propio equipo (soldador, capó, equipo de protección) y aprende a utilizarlo correctamente. ¡También puedes traer objetos para reparar! El almuerzo se tomará en el auberge espagnole. Participación: 20 ? Inscríbase por SMS al 06 5

Lerne die verschiedenen Schweißtechniken kennen! Bringen Sie Ihre eigene Ausrüstung mit (Schweißgerät, Haube, Schutzausrüstung), um zu lernen, wie man sie richtig benutzt. Sie können auch Gegenstände mitbringen, die Sie reparieren möchten! Mittagessen in einer spanischen Herberge. Teilnahme: 20 ? Anmeldung per SMS an 06 5

