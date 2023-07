Guinguette Estivale 1182 route d’Orthez Mimbaste, 7 juillet 2023, Mimbaste.

Mimbaste,Landes

La Brocante Éco-Solidaire organise tous les vendredi à partir du 7 juillet au 29 Septembre.

Guinguette # Saison 1 Estivale :

Cours de DJ.

Scène ouverte-avis aux musiciens!

Tournois ( Pétanque ; ping-pong ) ouvert a tous.

Barbecue buvette..

2023-07-07 fin : 2023-09-29 . .

1182 route d’Orthez La Brocante Eco-Solidaire

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Brocante Éco-Solidaire organizes every Friday from July 7 to September 29.

Guinguette # Saison 1 Estivale :

DJ classes.

Open stage-notice to musicians!

Tournaments ( Pétanque ; ping-pong ) open to all.

Barbecue buvette.

La Brocante Éco-Solidaire se organiza todos los viernes del 7 de julio al 29 de septiembre.

Guinguette # Temporada 1 Verano :

Clases de DJ.

Escenario abierto – ¡los músicos son bienvenidos!

Torneos ( petanca ; ping-pong ) abiertos a todos.

Barbacoa y bar.

La Brocante Éco-Solidaire organisiert jeden Freitag ab dem 7. Juli bis zum 29. September.

Guinguette # Saison 1 Sommer :

DJ-Kurs.

Offene Bühne – Musiker aufgepasst!

Turniere (Petanque, Tischtennis) für alle offen.

Barbecue und Imbiss.

Mise à jour le 2023-06-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans