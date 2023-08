[EQUIDAYS] Visite de Normandie Équine Vallée 1180 route de l’Église Goustranville, 21 octobre 2023, Goustranville.

Goustranville,Calvados

Normandie Équine Vallée, campus international du cheval, vous invite à visiter ses locaux dédiés à la recherche scientifique en matière de santé équine. Plusieurs jours et plusieurs créneaux sont proposés alors, n’hésitez pas et inscrivez-vous !

Inscription obligatoire en ligne à partir du 7 septembre..

2023-10-21 11:00:00 fin : 2023-10-21 15:30:00. .

1180 route de l’Église Normandie Équine Vallée

Goustranville 14430 Calvados Normandie



Normandie Équine Vallée, the international equine campus, invites you to visit its facilities dedicated to scientific research into equine health. Several days and slots are available, so don’t hesitate to sign up!

Online registration required from September 7.

Normandie Équine Vallée, el campus equino internacional, le invita a visitar sus instalaciones dedicadas a la investigación científica de la salud equina. Hay varios días y horarios disponibles, ¡así que no dude en apuntarse!

La inscripción en línea es obligatoria a partir del 7 de septiembre.

Normandie Équine Vallée, der internationale Pferdecampus, lädt Sie ein, seine Räumlichkeiten zu besichtigen, die der wissenschaftlichen Forschung im Bereich der Pferdegesundheit gewidmet sind. Es werden mehrere Tage und mehrere Zeitfenster angeboten, also zögern Sie nicht und melden Sie sich an!

Die Anmeldung ist ab dem 7. September online erforderlich.

