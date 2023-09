Défilé de la Confrérie des Chevaliers du Pont-l’Evêque 118 ter Avenue de la République Deauville, 14 octobre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Les membres de la Confrérie défileront en musique dans le centre-ville à partir de 16h (départ de la Salle des Fêtes) avant de tenir leur Chapitre d’intronisations au Casino Barrière où ils arriveront vers 17h15.

A 18h45 défilé de retour des Confréries vers la Salle des Fêtes.

La Confrérie vise à faire connaître et apprécier le « Pont l’Evêque », fromage à pâte molle et à croûte lavée ou brossée, d’origine monastique. Elle tient son Chapitre annuel traditionnellement le deuxième week-end d’octobre à Deauville..

2023-10-14 16:00:00 fin : 2023-10-14 . .

118 ter Avenue de la République Salle des Fêtes (départ)

Deauville 14800 Calvados Normandie



Members of the Confrérie will parade through the town center to music from 4pm (departing from the Salle des Fêtes), before holding their Chapter of Inductions at the Casino Barrière, arriving around 5:15pm.

At 6:45pm, the Confréries return to the Salle des Fêtes.

The Confrérie aims to raise awareness and appreciation of « Pont l’Evêque », a soft cheese with a washed or brushed rind, of monastic origin. It traditionally holds its annual Chapter on the second weekend of October in Deauville.

Los miembros de la Cofradía desfilarán por el centro de la ciudad al son de la música a partir de las 16.00 horas (con salida de la Salle des Fêtes) antes de celebrar su Capítulo de Inducciones en el Casino Barrière, adonde llegarán hacia las 17.15 horas.

A las 18.45 h, las cofradías regresarán a la Sala de Fiestas.

El objetivo de la Cofradía es dar a conocer y apreciar el « Pont l’Evêque », un queso de pasta blanda y corteza lavada o cepillada de origen monástico. Tradicionalmente celebra su Capítulo anual el segundo fin de semana de octubre en Deauville.

Die Mitglieder der Bruderschaft ziehen ab 16 Uhr mit Musik durch das Stadtzentrum (Start an der Salle des Fêtes), bevor sie ihr Inthronisationskapitel im Casino Barrière abhalten, wo sie gegen 17:15 Uhr ankommen.

Um 18.45 Uhr kehren die Bruderschaften zum Salle des Fêtes zurück.

Ziel der Bruderschaft ist es, den « Pont l’Evêque », einen Weichkäse mit gewaschener oder gebürsteter Rinde klösterlichen Ursprungs, bekannt und beliebt zu machen. Sie hält ihr jährliches Kapitel traditionell am zweiten Oktoberwochenende in Deauville ab.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité