Halloween | Les nocturnes hantées à Tiregand 118 Route de Sainte Alvère Creysse, 29 octobre 2023, Creysse.

Creysse,Dordogne

Cela fait maintenant plusieurs siècles que le château est hanté. Une malédiction s’est abattue sur le domaine et depuis personne n’ose entrer dans le Château. Tous ceux qui ont essayé ne sont jamais ressortis… Aidez-nous à lever la malédiction ! Oserez-vous entrer dans le château de nuit ? Si vous souhaitez lever la malédiction il vous faudra affronter vos peurs dans le château hanté et éviter de croiser certains de ses fantômes…

Informations pratiques : aventure déconseillée aux enfants de moins de 10 ans.

Réservation obligatoire sur notre site internet www.chateaudetiregand.com.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

118 Route de Sainte Alvère Château de Tiregand

Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The castle has been haunted for centuries. A curse has befallen the estate, and since then no one has dared to enter the castle. All those who have tried have never come out… Help us lift the curse! Do you dare to enter the castle by night? If you want to lift the curse, you’ll have to face your fears in the haunted castle and avoid running into some of its ghosts…

Practical information: adventure not recommended for children under 10.

Reservations required on our website www.chateaudetiregand.com

El castillo lleva siglos embrujado. Una maldición cayó sobre la finca y desde entonces nadie se ha atrevido a entrar en el castillo. Todos los que lo han intentado nunca han salido… Ayúdanos a acabar con la maldición ¿Te atreves a entrar en el castillo de noche? Si quieres acabar con la maldición, tendrás que enfrentarte a tus miedos en el castillo encantado y evitar encontrarte con algunos de sus fantasmas…

Información práctica: no recomendado para menores de 10 años.

Imprescindible reservar en nuestra página web www.chateaudetiregand.com

Es ist nun schon mehrere Jahrhunderte her, dass es im Schloss spukte. Ein Fluch ist auf das Anwesen gefallen und seitdem wagt es niemand mehr, das Schloss zu betreten. Jeder, der es versucht hat, ist nie wieder herausgekommen… Helfen Sie uns, den Fluch aufzuheben! Werden Sie es wagen, das Schloss bei Nacht zu betreten? Wenn Sie den Fluch aufheben wollen, müssen Sie sich Ihren Ängsten im Spukschloss stellen und vermeiden, dass Sie einigen der Geister begegnen…

Praktische Informationen: Kindern unter 10 Jahren wird von diesem Abenteuer abgeraten.

Reservierungen sind auf unserer Website www.chateaudetiregand.com erforderlich

Mise à jour le 2023-09-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides