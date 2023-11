Noël au Chateau de Tiregand 118 Route de Saint-Alvère Creysse, 2 janvier 2024, Creysse.

Creysse,Dordogne

Venez vivre la Magie de Noël en famille ou entre amis au Château de Tiregand !

Rentrez dans l’univers magique du château du Père Noël et de ses Lutins en parcourant toutes les pièces du château décorées…

Grand Jeu-Parcours (pour toute la famille) à travers tout le domaine !

Rencontre avec le Père Noël

La Taverne : Boissons chaudes & Gourmandises

Prévoir environ 1h30 sur place.

RESERVATION EN LIGNE

Jours et horaires d’ouverture : tous les week-ends en décembre et les vacances de Noël du 23 décembre au 7 janvier (fermé le 24/25 décembre et le 31 décembre/1er janvier)..

2024-01-02 fin : 2024-01-07 18:00:00. EUR.

118 Route de Saint-Alvère Chateau de Tiregand

Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Experience the magic of Christmas with family and friends at Château de Tiregand!

Enter the magical world of Santa’s castle and his elves as you wander through the decorated rooms…

Grand Jeu-Parcours (for the whole family) throughout the estate!

Meet Santa Claus

The Tavern: Hot drinks & delicacies

Allow around 1h30 on site.

ONLINE BOOKING

Opening days and times: every weekend in December and Christmas vacations from December 23 to January 7 (closed December 24/25 and December 31/January 1).

Viva la magia de la Navidad con su familia y amigos en el Château de Tiregand

Entra en el mágico mundo del castillo de Papá Noel y sus elfos mientras exploras todas las habitaciones decoradas…

¡Gran juego (para toda la familia) por toda la finca!

Conoce a Papá Noel

La Taberna: Bebidas calientes y delicias

Alrededor de 1h30 en el lugar.

RESERVA ONLINE

Horario: todos los fines de semana de diciembre y las vacaciones de Navidad, del 23 de diciembre al 7 de enero (cerrado los días 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero).

Erleben Sie den Weihnachtszauber mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden im Schloss Tiregand!

Treten Sie ein in die magische Welt des Schlosses des Weihnachtsmannes und seiner Wichtel, indem Sie durch alle geschmückten Räume des Schlosses…

Großer Spiel-Parcours (für die ganze Familie) durch das gesamte Anwesen!

Treffen mit dem Weihnachtsmann

Die Taverne: Heiße Getränke & Leckereien

Planen Sie ca. 1,5 Stunden vor Ort ein.

ONLINE-RESERVIERUNG

Öffnungstage und -zeiten: jedes Wochenende im Dezember und in den Weihnachtsferien vom 23. Dezember bis zum 7. Januar (geschlossen am 24./25. Dezember und am 31. Dezember/1. Januar).

Mise à jour le 2023-11-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides