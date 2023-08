Les bébés lecteurs zen : l’escargot 118 Route de la Mer Val-de-Saâne, 24 novembre 2023, Val-de-Saâne.

Val-de-Saâne,Seine-Maritime

Venez profiter d’un moment de calme et de détente avec votre bébé en participant à l’atelier de lecture zen..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

118 Route de la Mer

Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie



Come and enjoy a moment of calm and relaxation with your baby by taking part in the Zen reading workshop.

Ven a disfrutar de un momento de calma y relajación con tu bebé participando en el taller de lectura Zen.

Genießen Sie einen Moment der Ruhe und Entspannung mit Ihrem Baby, indem Sie am Zen-Leseworkshop teilnehmen.

Mise à jour le 2023-08-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche