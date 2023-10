Lancement d’un comité culturel < > 118 Route de la Mer Val-de-Saâne, 7 novembre 2023, Val-de-Saâne.

Val-de-Saâne,Seine-Maritime

La médiathèque de Val-de-Saâne vous proposer de participer au lancement d’un comité culturel <>. A cette occasion, inauguration de l’exposition » Piano-expo de Zeina Abirached »..

2023-11-07 19:00:00 fin : 2023-11-07 . .

118 Route de la Mer Médiathèque de Val-de-Saâne

Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie



The Val-de-Saâne media library invites you to take part in the launch of a cultural committee <>. On this occasion, inauguration of the exhibition « Piano-expo de Zeina Abirached ».

La mediateca de Val-de-Saâne le invita a participar en el lanzamiento de un comité cultural <>. En esta ocasión, inauguración de la exposición « Piano-expo de Zeina Abirached ».

Die Mediathek von Val-de-Saâne bietet Ihnen die Möglichkeit, an der Gründung eines Kulturkomitees <> teilzunehmen. Bei dieser Gelegenheit wird die Ausstellung » Piano-expo de Zeina Abirached » eröffnet.

Mise à jour le 2023-10-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche