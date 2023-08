Mercredi loisir à la Médiathèque de Val-de-Saâne 118 Route de la Mer Val-de-Saâne, 13 septembre 2023, Val-de-Saâne.

Val-de-Saâne,Seine-Maritime

Venez visiter la médiathèque de Val-de-Saâne et profiter d’une séance jeux et découverte des ressources numériques du 76.

Pour les enfants de 6 à 11 ans..

2023-09-13 fin : 2023-09-13 . .

118 Route de la Mer Bibliohtèque de Val-de-Saâne

Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie



Come and visit the Val-de-Saâne multimedia library and enjoy a games session and discover the 76 region’s digital resources.

For children aged 6 to 11.

Venga a visitar la biblioteca multimedia de Val-de-Saâne y disfrute de una sesión de juegos y descubra los recursos digitales de la región del 76.

Para niños de 6 a 11 años.

Besuchen Sie die Mediathek von Val-de-Saâne und genießen Sie eine Spielesitzung und die Entdeckung der digitalen Ressourcen des 76.

Für Kinder von 6 bis 11 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche