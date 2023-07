Après-midi Découverte jeux 118 route de la mer Val-de-Saâne, 11 juillet 2023, Val-de-Saâne.

Val-de-Saâne,Seine-Maritime

Participez à un après-midi jeux à la médiathèque de Val-De-Saâne, les mardis 11, 18 et 25 juillet !.

2023-07-11 14:00:00 fin : 2023-07-11 16:00:00. .

118 route de la mer

Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie



Join us for a game afternoon at the Val-De-Saâne media library on Tuesdays, July 11, 18 and 25!

Participe en una tarde de juegos en la mediateca de Val-De-Saâne los martes 11, 18 y 25 de julio

Nehmen Sie an einem Spielenachmittag in der Mediathek von Val-De-Saâne teil, und zwar am Dienstag, den 11., 18. und 25. Juli!

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche