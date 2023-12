Précieux(ses) – D’après les Précieuses ridicules de Molière 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement, 24 mai 2024, Marseille 15e Arrondissement.

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

»Les Précieuses ridicules » revisitée !.

Un Molière version télé-réalité.



Nous sommes dans une télé-réalité intitulée « Le Grand Bureau des Merveilles ». Dans cette émission, il est proposé à des jeunes filles de la petite bourgeoisie d’habiter un temps à Paris pour rencontrer des hommes de la jeunesse dorée dans l’espoir de conclure un beau mariage. Après un premier entretien, les messieurs La Grange et Du Croisy, repoussés par deux participantes, obtiennent par les présentateurs de l’émission le joker de la deuxième chance. Ils inventent alors un stratagème dans lequel les jeunes femmes seront piégées…



Quand le jeu est lancé, les Précieuses entrent dans leur lieu de vie, devant nous, et la farce commence. Mascarille, faux marquis mais vrai précieux envoyé par son patron, vient tenter sa chance auprès des deux filles, et le stratagème fonctionne !



« Nous utilisons le prisme de la télévision pour jouer avec la place du spectateur. Nous sommes deux et nous décuplons les apparitions. Une opportunité de jouer avec le paraître, un des sujets maître de nos Précieux(ses). » Stephan Pastor



Adaptation, mise en scène et jeu : Stephan Pastor et Cathy Ruiz

Réalisateur multimédia et conception du dispositif vidéo : Renaud Vercey

Créateur lumière : Christophe Bruyas

Créateur costumes : Christian Burle

Regard complice : Stéphane Lainé

Constructeurs éléments Scénographiques : Téo Ruiz Bourgeois, Nicolas Bon, Francis Ruggirello

COMPAGNIE PIRENOPOLIS

118 Chemin de Mimet Centre hospitalier Edouard Toulouse

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



