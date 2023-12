Midi nous le dira 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement, 1 mars 2024, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01

Ce jour de juin à Saint-Malo, Najda Kermarrec, dix-huit ans, attend. À midi, elle saura si elle est sélectionnée pour intégrer l’équipe nationale Espoirs de football féminin. Pour tromper l’attente, Najda se filme dans une vidéo « #myfutureself » comme elle en a vu sur Youtube : dans ce témoignage en forme de capsule temporelle, elle s’adresse à la femme qu’elle deviendra dix ans plus tard, lui partage ses inquiétudes et ses espoirs pour l’avenir.



Dans sa quête de liberté, Najda s’accomplit autant par le sport que par sa verve : elle est une voix de sa génération combative, la voix d’un féminisme d’aujourd’hui. Elle est aussi guidée par ses aînées : elle convoque sa mère, sa grand-mère et son arrière-arrière grand-mère, différentes générations de femmes qui racontent leurs rêves ou leurs renoncements, transmettent leur histoire.



De 11 heures à midi, on accompagne Najda dans un compte à rebours fiévreux qui entremêle les époques. Porté par un duo voix-musique, le parcours de l’adolescente prend des allures de traversée spatio-temporelle, d’épopée cosmique.



La comédienne, accompagnée en direct par le flux musclé ou planant de la musicienne au plateau, incarne avec ferveur et pugnacité la jeune footballeuse.



A travers une mise en scène épurée, le spectacle dresse ainsi le portrait percussif et poétique d’une héroïne moderne.



Cie Superlune



Texte : Joséphine Chaffin

Co-mise en scène : Clément Carabédian et Joséphine Chaffin

Jeu : Lison Pennec ou Juliette Gharbi (en alternance)

118 Chemin de Mimet Centre hospitalier Edouard Toulouse

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-11 par Ville de Marseille