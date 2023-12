Recettes immorales 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement, 23 février 2024, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

Recettes Immorales est une dramatique sonore interprétée en live, un théâtre musical où la narration est portée par les transformations électroacoustiques. Le matériau gastronomique est triple :



Quelques recettes et textes puisés chez Montalbán, Topor, Khayyam, Baudelaire ou Rabelais



Une réécriture contemporaine de chansons populaires et baroques



Une composition musicale alternant pièces vocales mixtes et improvisations acousmatiques d’objets sonores des arts de la table.



Ces trois approches alternent et se recomposent en un spectacle quasi radiophonique, mais interprété et transformé en temps-réel devant le public.



La littérature et la poésie regorgent de textes sur les plaisirs de la grande bouffe, sur la volupté des vins, sur l’ambiguïté de l’art de la séduction et de sa relation à la bonne chère. Les expressions françaises et synonymes sont légion ; on dévore, on avale, on grignote, ingurgite, on s’empiffre, boulotte, bouffe, on déjeune ou on dîne, on goûte, soupe, picore, on engloutit, on se nourrit avec délectation. Les gastrolâtres sont partout !



Se mettre à table implique une multitude de sous-entendus dans nos imaginaires potaches. Et c’est sur cette frontière floue – suggérée par des plaisirs de la bouche nourrissants, mais aussi sensuels – que le duo formé par Brigitte Cirla et Sébastien Béranger fonde son spectacle.



Production déléguée : Difffusion

Coproduction : Voix Polyphoniques

118 Chemin de Mimet Centre hospitalier Edouard Toulouse

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-11 par Ville de Marseille