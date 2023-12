La piqûre du taon 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-17 18:00:00

fin : 2024-02-17 Dans une « conférence » philosophico-théâtro-drôlatique, l’enthousiaste Agatha Hypatie nous emmène à la recherche du père de la philosophie.

Mais qui était Socrate ? Pourquoi a t’il été condamné à mort ? Corrompait-il vraiment la jeunesse ? Pourquoi se comparait-il lui-même à un taon ? Pourquoi disait-il « la seule chose que je sais c’est que je ne sais rien » ? En quoi cette célèbre maxime résonne-t-elle si fort aujourd’hui ? Pourquoi son héritage est-il à redécouvrir ? Pourquoi est-il urgent de continuer à s’étonner ?



118 Chemin de Mimet Centre hospitalier Edouard Toulouse

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

