Festival « Les Journées Particulières » ! 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement, 16 novembre 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Les 16 et 18 novembre le Théâtre de l’Astronef est heureux d’accueillir la 5e édition du festival « Les Journées Particulières » !. Enfants

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

118 Chemin de Mimet Centre hospitalier Edouard Toulouse

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On November 16 and 18, the Théâtre de l’Astronef is delighted to welcome the 5th edition of the « Les Journées Particulières » festival!

Los días 16 y 18 de noviembre, el Théâtre de l’Astronef se complace en acoger la 5ª edición del festival « Les Journées Particulières »

Am 16. und 18. November freut sich das Astronef-Theater, die 5. Ausgabe des Festivals « Les Journées Particulières » zu beherbergen!

Mise à jour le 2023-11-13 par Ville de Marseille