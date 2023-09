L’incroyable histoire du Freacky Jazz Band 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement, 28 octobre 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Soirée spéciale Halloween : ce spectacle aborde le thème de la mort avec humour et décalage.. Enfants

2023-10-28 18:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

118 Chemin de Mimet Centre hospitalier Edouard Toulouse

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Special Halloween evening: this show takes a humorous, offbeat approach to the theme of death.

Velada especial de Halloween: este espectáculo aborda el tema de la muerte desde un punto de vista humorístico y desenfadado.

Spezieller Halloween-Abend: Diese Aufführung behandelt das Thema Tod mit Humor und Versatzstücken.

Mise à jour le 2023-09-20 par Ville de Marseille