L’Arche de Noël 1170Chemin Lasbourdettes Lescar, 23 décembre 2023, Lescar.

Lescar Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23

fin : 2024-01-07

Des animations tous les jours durant les vacances de Noël !

– la découverte de la fourmilière géante, le goûter des Ouistitis, la rencontre avec les serpents, le repas des chèvres… et le jeu de piste qui vous fera gagner une matinée en tant que soigneur au zoo !.

1170Chemin Lasbourdettes

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



