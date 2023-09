Exposition d’Ana Galvis, à la galerie William Montaudié 117 rue Georges Clémenceau Cahors, 3 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Ana Galvis est une artiste peintre et dessinatrice née en 1990 à Cali, en Colombie. Elle est diplômée en arts visuels de l’Universidad del Valle. Son travail porte sur la mémoire du corps chez le nourrisson. Sa recherche part de la représentation d’elle-même dans son album de famille et, à travers la transgression picturale, invite à l’expérimentation d’émotions telles que la mélancolie, la peur et la tristesse. Le travail d’Ana est basé sur l’expressivité, incitant au voyeurisme, sa fonction est de provoquer, c’est pourquoi elle utilise divers thèmes figuratifs et techniques de représentation, pour transgresser organiquement le corps et le rendre insensible face au spectateur. Ana coupe, mutile, sectionne la chair et exagère le sexe, ampute ses propres personnages pour que le public ait pitié de l’enfant qui se meurt. Son travail se caractérise par la juxtaposition des éléments figuratifs, d’espaces vides et de coups de pinceau expressionnistes, où la figure de l’enfant se détache et devient le personnage principal : un martyr, par conséquent, la souffrance est le sentiment premier de son travail.

Elle utilise de l’acrylique, des stylos, du papier, du coton, entre autres matériaux. Les œuvres d’Ana Galvis ont fait l’objet d’expositions collectives et individuelles en France, en Belgique et en Colombie. Elle sera présente ce mois-ci à l’excellent salon Figuration Critique à Paris.

Son processus de recherche picturale lui permet d’aborder des questions telles que le souvenir, la mémoire et l’identité, c’est pourquoi Ana essaie de mettre en évidence des coups de pinceau agressifs et aléatoires dans ses œuvres, d’appliquer des couleurs pures qui se brouillent ou se mélangent aux autres, générant cette image d’une mémoire diffuse. Son travail pictural peut être classé dans des styles tels que l’expressionnisme, l’art figuratif et brutal..

Vendredi 2023-10-03 14:00:00 fin : 2023-10-28 19:00:00. EUR.

117 rue Georges Clémenceau Galerie William Montaudié

Cahors 46000 Lot Occitanie



Ana Galvis is a painter and designer born in 1990 in Cali, Colombia. She holds a degree in visual arts from the Universidad del Valle. Her work focuses on the memory of the infant’s body. Her research begins with the representation of herself in her family album and, through pictorial transgression, invites experimentation with emotions such as melancholy, fear and sadness. Ana’s work is based on expressivity, inciting voyeurism, her function is to provoke, which is why she uses various figurative themes and representational techniques to organically transgress the body and render it insensitive to the viewer. Ana cuts, mutilates, slices flesh and exaggerates sex, amputating her own characters so that the public feels pity for the dying child. Her work is characterized by the juxtaposition of figurative elements, empty spaces and expressionist brushstrokes, where the figure of the child stands out and becomes the main character: a martyr, consequently, suffering is the primary sentiment of her work.

She uses acrylics, pens, paper and cotton, among other materials. Ana Galvis’ work has been shown in group and solo exhibitions in France, Belgium and Colombia. This month she will be exhibiting at the excellent Figuration Critique show in Paris.

Her painterly research process enables her to address issues such as remembrance, memory and identity, which is why Ana tries to highlight aggressive, random brushstrokes in her works, applying pure colors that blur or blend with others, generating this image of a diffuse memory. His pictorial work can be classified in styles such as expressionism, figurative and brutal art.

Ana Galvis es una pintora y diseñadora nacida en 1990 en Cali, Colombia. Es licenciada en Artes Visuales por la Universidad del Valle. Su trabajo se centra en la memoria del cuerpo infantil. Su investigación parte de la representación de sí misma en su álbum familiar y, a través de la transgresión pictórica, invita a experimentar con emociones como la melancolía, el miedo y la tristeza. La obra de Ana se basa en la expresividad, incitando al voyeurismo; su función es provocar, por lo que utiliza diversos temas figurativos y técnicas de representación para transgredir orgánicamente el cuerpo e insensibilizar al espectador. Ana corta, mutila, cercena la carne y exagera el sexo, amputando a sus propios personajes para que el público se compadezca del niño moribundo. Su obra se caracteriza por la yuxtaposición de elementos figurativos, espacios vacíos y pinceladas expresionistas, en las que destaca la figura del niño, que se convierte en el personaje principal: un mártir, por lo que el sufrimiento es el sentimiento primordial en su obra.

Utiliza acrílicos, bolígrafos, papel y algodón, entre otros materiales. La obra de Ana Galvis se ha mostrado en exposiciones colectivas e individuales en Francia, Bélgica y Colombia. Este mes expondrá en la excelente muestra Figuration Critique de París.

Su proceso de investigación pictórica le permite abordar temas como la memoria, el recuerdo y la identidad, por lo que Ana trata de resaltar en sus obras pinceladas agresivas y aleatorias, aplicando colores puros que se difuminan o mezclan con otros, generando esa imagen de recuerdo difuso. Su obra pictórica puede clasificarse en estilos como el expresionismo, el figurativismo y el arte brutal.

Ana Galvis ist eine Malerin und Zeichnerin, die 1990 in Cali, Kolumbien, geboren wurde. Sie machte ihren Abschluss in Bildender Kunst an der Universidad del Valle. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit dem Körpergedächtnis von Säuglingen. Ihre Forschung geht von der Darstellung ihrer selbst in ihrem Familienalbum aus und lädt durch die malerische Überschreitung zum Experimentieren mit Emotionen wie Melancholie, Angst und Traurigkeit ein. Anas Arbeit basiert auf Expressivität und verleitet zum Voyeurismus. Ihre Funktion ist es, zu provozieren, weshalb sie verschiedene figurative Themen und Darstellungstechniken verwendet, um den Körper organisch zu überschreiten und ihn gegenüber dem Betrachter unempfindlich zu machen. Ana schneidet, verstümmelt, durchtrennt das Fleisch und übertreibt das Geschlecht, amputiert ihre eigenen Figuren, damit das Publikum Mitleid mit dem sterbenden Kind hat. Ihre Arbeit zeichnet sich durch das Nebeneinander von figurativen Elementen, leeren Räumen und expressionistischen Pinselstrichen aus, wobei die Figur des Kindes heraussticht und zur Hauptfigur wird: ein Märtyrer, daher ist das Leiden das wichtigste Gefühl in ihrer Arbeit.

Sie verwendet Acrylfarben, Stifte, Papier, Baumwolle und andere Materialien. Die Werke von Ana Galvis waren Gegenstand von Gruppen- und Einzelausstellungen in Frankreich, Belgien und Kolumbien. Diesen Monat wird sie auf der ausgezeichneten Messe Figuration Critique in Paris vertreten sein.

Ihr malerischer Forschungsprozess ermöglicht es ihr, sich mit Themen wie Erinnerung, Gedächtnis und Identität auseinanderzusetzen, weshalb Ana versucht, aggressive und zufällige Pinselstriche in ihren Werken hervorzuheben und reine Farben aufzutragen, die verwischen oder sich mit anderen Farben vermischen und so dieses Bild einer diffusen Erinnerung erzeugen. Seine malerischen Arbeiten lassen sich Stilen wie Expressionismus, figurativer Kunst und brutaler Kunst zuordnen.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Cahors – Vallée du Lot