Exposition « Patch en Folie » 117, rue des écoles Narrosse, 1 décembre 2023, Narrosse.

Narrosse,Landes

Depuis plus de 10 ans, l’atelier patchwork du club des retraités réunit 25 amies tous les vendredis à Narrosse. Un groupe très assidu qui travaille dans une ambiance très agréable, quelque fois un peu déjanté, mais toujours avec l’envie de découvrir et réaliser de nouveaux projets..

2023-12-07 fin : 2024-02-09 17:30:00. EUR.

117, rue des écoles Mairie de Narrosse (Salle du Conseil)

Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



For over 10 years, the Pensioners’ Club patchwork workshop has been bringing together 25 friends every Friday in Narrosse. A very assiduous group that works in a very pleasant atmosphere, sometimes a little crazy, but always with the desire to discover and realize new projects.

Desde hace más de 10 años, el taller de patchwork del Club de Pensionistas reúne a 25 amigas todos los viernes en Narrosse. Es un grupo muy trabajador que trabaja en un ambiente muy agradable, a veces un poco alocado, pero siempre con ganas de descubrir y crear nuevos proyectos.

Seit mehr als zehn Jahren kommen jeden Freitag in Narrosse 25 Freundinnen zum Patchwork-Atelier des Rentnerclubs zusammen. Eine sehr fleißige Gruppe, die in einer sehr angenehmen Atmosphäre arbeitet, manchmal ein wenig verrückt, aber immer mit der Lust, neue Projekte zu entdecken und zu verwirklichen.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Grand Dax