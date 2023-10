Spectacle « Quelle chance on y est » 117 rue des écoles Narrosse, 17 novembre 2023, Narrosse.

Narrosse,Landes

Bien connu dans notre région, ce duo répand sa bonne humeur sur toutes les scènes de France depuis 25 ans pour le plus grand bonheur des adeptes de l’humour chansonnier. Après le Festival Off 2023 d’Avignon , les Vils Navets viennent nous faire rire à travers leurs sketches, parodies et chansons !.

117 rue des écoles Salle polyvalente

Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Well-known in our region, this duo has been spreading its good humor on stages all over France for 25 years, to the delight of fans of chanson humor. After the Festival Off 2023 in Avignon, Les Vils Navets are back to make us laugh with their sketches, parodies and songs!

Este dúo, muy conocido en nuestra región, lleva 25 años derrochando buen humor en los escenarios de toda Francia, para deleite de los amantes del humor chanson. Tras el Festival Off 2023 de Aviñón, Les Vils Navets vuelven para hacernos reír con sus sketches, parodias y canciones

Das in unserer Region bekannte Duo verbreitet seit 25 Jahren seine gute Laune auf allen Bühnen Frankreichs, zur großen Freude aller Anhänger des Chanson-Humors. Nach dem Festival Off 2023 in Avignon werden die Vils Navets uns mit ihren Sketchen, Parodien und Liedern zum Lachen bringen!

