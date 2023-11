Descente en paret 117 pl du Prarion Les Houches, 27 décembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Venez vous faire la dernière descente en paret, une luge ancestrale en bois… Fou rire garanti !

Inscription et règlement obligatoire à l’Office de Tourisme des Houches jusqu’à la veille – minimum 10 personnes / maximum 20.

Age minimum : 12 ans..

2023-12-27 16:00:00 fin : 2023-12-27 . EUR.

117 pl du Prarion Télécabine du Prarion

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come to make the last descent in paret, an ancestral wooden sled… Laughter guaranteed!

Registration and payment required at the Tourist Office of Les Houches until the day before – minimum 10 people / maximum 20.

Minimum age : 12 years old.

Venga a disfrutar del último descenso en paret, un ancestral trineo de madera… ¡Risas garantizadas!

Inscripción y pago en la Oficina de Turismo de Les Houches hasta el día anterior – mínimo 10 personas / máximo 20.

Edad mínima: 12 años.

Machen Sie die letzte Abfahrt mit einem Paret, einem uralten Holzschlitten… Lachen ist garantiert!

Anmeldung und Bezahlung im Office de Tourisme von Les Houches bis zum Vortag erforderlich – mindestens 10 Personen / maximal 20.

Mindestalter: 12 Jahre.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc