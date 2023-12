Animations sur les pistes 117 pl du Prarion Les Houches, 4 décembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Retrouvez « Bernardo » sur le Domaine skiable. On peut sans complexe le nommer clown tous terrains ! Comédien, parleur comique, un peu magicien sur les bords, improvisateur de toutes les situations, il est aussi excellent musicien..

2023-12-26 14:00:00 fin : 2023-12-26 16:00:00. .

117 pl du Prarion Télécabine du Prarion

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Meet » Bernardo » on the ski area. We can easily call him a clown on all terrains! Comedian, comical talker, a bit of a magician on the edges, improviser of all situations, he is also an excellent musician.

Conoce a « Bernardo » en la zona de esquí. Se le puede considerar un payaso polifacético. Comediante, hablador cómico, un poco mago en los bordes, improvisador en todas las situaciones, es también un excelente músico.

Finden Sie « Bernardo » im Skigebiet wieder. Man kann ihn ohne weiteres als Allround-Clown bezeichnen! Er ist Schauspieler, komischer Redner, ein bisschen Zauberer, Improvisationskünstler in allen Lebenslagen und ein ausgezeichneter Musiker.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc