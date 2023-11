Ciné au village – 40 jours, 4 criollos et du silence 117 Le Village Montségur-sur-Lauzon, 8 décembre 2023, Montségur-sur-Lauzon.

Montségur-sur-Lauzon,Drôme

Vendredi 8 décembre à 20h30 l’association Culture et Loisirs à Montségur-sur-Lauzon vous propose la diffusion du film « 40 jours, 4 criollos et du silence », en présence du réalisateur. Une soirée exceptionnelle !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

117 Le Village Salle des Fêtes Jean Giono

Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On Friday December 8th at 8:30pm, the association Culture et Loisirs à Montségur-sur-Lauzon will be showing the film « 40 jours, 4 criollos et du silence », in the presence of the director. An exceptional evening!

El viernes 8 de diciembre a las 20.30 h, la asociación Culture et Loisirs à Montségur-sur-Lauzon proyectará la película « 40 jours, 4 criollos et du silence », en presencia del director. Una velada excepcional

Am Freitag, den 8. Dezember um 20.30 Uhr zeigt der Verein Culture et Loisirs à Montségur-sur-Lauzon den Film « 40 jours, 4 criollos et du silence » (40 Tage, 4 Kriollos und Stille) in Anwesenheit des Regisseurs. Ein außergewöhnlicher Abend!

