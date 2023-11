Festival du Film Court de Villeurbanne 117 cours Emile Zola Villeurbanne, 17 novembre 2023, Villeurbanne.

La 44ème édition du Festival du Film Court de Villeurbanne, organisé par l’Association pour le Cinéma et le Cinéma Le Zola, aura lieu cette année du 17 au 26 novembre 2023..

The Zola cinema has a big programme awaiting those who check out the festival. With over 150 films being shown to the public; 35 screenings in 4 different locations, over 10 days.

En el marco del « Festival du film court », el cine Le Zola esconde un programa de gran riqueza que da protagonismo a la juventud y la creatividad, con más de 150 películas presentadas al público y 35 sesiones en 4 espacios, todo ello a lo largo de 10 días.

Hinter dem Banner des « Kurzfilmfestivals » versteckt das Kino Le Zola ein umfangreiches Programm, dass mit mehr als 150 Filmen, 35 Vorstellungen an 4 Orten und in 10 Tagen der Jugend und der Kreativität den Vorrang gibt.

