Village de Noël 117 Avenue Octave Butin Margny-lès-Compiègne, 16 décembre 2023 10:00, Margny-lès-Compiègne.

Margny-lès-Compiègne,Oise

La ville de Margny-lès-Compiègne souhaite offrir une immersion féerique à tous ses visiteurs en proposant des animations gratuites et des décorations magiques. Cracheurs de feu, concert Gospel, jongleurs, les ateliers du moyen âge, ouverture des illuminations et parade de Noël….

2023-12-16 18:00:00

117 Avenue Octave Butin

Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France



The town of Margny-lès-Compiègne wants to offer its visitors a magical Christmas experience, with free entertainment and magical decorations. Fire-eaters, Gospel concerts, jugglers, medieval workshops, opening of the illuminations and Christmas parade…

La ciudad de Margny-lès-Compiègne quiere ofrecer a sus visitantes una experiencia navideña mágica, con animaciones gratuitas y decoraciones mágicas. Tragafuegos, conciertos de gospel, malabaristas, talleres de la Edad Media, apertura de las iluminaciones y desfile navideño…

Die Stadt Margny-lès-Compiègne möchte allen Besuchern eine märchenhafte Immersion bieten, indem sie kostenlose Veranstaltungen und zauberhafte Dekorationen anbietet. Feuerschlucker, Gospelkonzert, Jongleure, die Werkstätten des Mittelalters, Eröffnung der Beleuchtung und Weihnachtsparade…

