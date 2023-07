Spectacle : Du sucre sur les mains 117 Avenue du 8 Mai 1945 Le Havre, 25 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Par la compagnie Rouge Delta.

Ce spectacle documenté et adapté à partir de 8 ans, vous plonge dans l’histoire de la traite atlantique.

Ici le temps se suspend, il appelle à la contemplation. Sur scène le sucre se répand, un bateau le fend, une femme se lave avec, des enfants jouent, un homme, une femme en veulent toujours et encore plus. C’est par le prisme du sucre et de la fascination qu’il a entraîné, et qu’il provoque encore, que les comédiens s’emparent de cette histoire. Ainsi, au fil des tableaux, sans souci de chronologie, prennent vie les rouages et les éléments principaux de l’économie esclavagiste qui engendra l’un des plus grands crimes contre l’humanité.

Tout public, à partir de 8 ans – Durée : 1h15.

Gratuit, sur réservation (Billets à retirer au théâtre de l’Hôtel de Ville à partir du 26 septembre).

2023-10-25 15:00:00 fin : 2023-10-25 . .

117 Avenue du 8 Mai 1945 Fabrique de Caucriauville

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie



By Delta Red.

This documented show, suitable for ages 8 and up, plunges you into the history of the Atlantic slave trade.

Here, time stands still, calling for contemplation. On stage, sugar spills, a boat splits it, a woman washes herself with it, children play, a man and a woman want more and more and more. It is through the prism of sugar and the fascination it has generated, and continues to provoke, that the actors take up this story. And so, as the scenes unfold, without any concern for chronology, the cogs and main elements of the slave economy that gave rise to one of the greatest crimes against humanity come to life.

Open to all, ages 8 and up – Duration: 1h15.

Free, booking required (Tickets available from September 26 at the Hôtel de Ville theater)

Por Delta Red.

Este documentado espectáculo, apto para mayores de 8 años, te sumerge en la historia de la trata de esclavos en el Atlántico.

Aquí, el tiempo se detiene, invitando a la contemplación. En el escenario, el azúcar se derrama, un barco lo abre, una mujer se lava con él, los niños juegan, un hombre y una mujer quieren más y más y más. Es a través del prisma del azúcar y de la fascinación que ha generado, y sigue generando, que los actores retoman esta historia. Y así, a medida que se desarrollan las escenas, sin preocuparse por la cronología, cobran vida los engranajes y los principales elementos de la economía esclavista que dio lugar a uno de los mayores crímenes contra la humanidad.

Apto para todos los públicos a partir de 8 años – Duración: 1 hora y 15 minutos.

Gratuito, previa reserva (entradas disponibles a partir del 26 de septiembre en el teatro del Hôtel de Ville)

Durch die Rote Gesellschaft Delta.

Diese dokumentierte Aufführung, die für Kinder ab 8 Jahren geeignet ist, lässt Sie in die Geschichte des atlantischen Sklavenhandels eintauchen.

Hier steht die Zeit still, sie ruft zur Kontemplation auf. Auf der Bühne verbreitet sich der Zucker, ein Schiff spaltet ihn, eine Frau wäscht sich damit, Kinder spielen, ein Mann und eine Frau wollen immer mehr und mehr. Durch das Prisma des Zuckers und der Faszination, die er ausgelöst hat und immer noch auslöst, machen sich die Schauspieler diese Geschichte zu eigen. So werden die wichtigsten Elemente der Sklavenwirtschaft, die zu einem der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit führte, in den einzelnen Bildern zum Leben erweckt.

Für alle Altersgruppen ab 8 Jahren – Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Kostenlos, mit Reservierung (Karten können ab dem 26. September im Theater des Rathauses abgeholt werden)

Mise à jour le 2023-06-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche