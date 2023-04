Les cours du temps 116 rue des Églises, 13 mai 2023, Seebach.

Laissez-vous transporter dans le temps lors de votre passage au pays d’autrefois ! Animation musicale assurée par DJ Bene. Restauration alsacienne..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . 0 EUR.

116 rue des Églises

Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est



Let yourself be transported back in time during your visit to the land of the past! Musical entertainment provided by DJ Bene. Alsatian catering.

Déjese transportar en el tiempo cuando visite la tierra del pasado Animación musical a cargo de DJ Bene. Catering alsaciano.

Lassen Sie sich bei Ihrem Besuch im Land von damals in eine andere Zeit versetzen! Musikalische Unterhaltung durch DJ Bene. Elsässische Gastronomie.

