MATINALE SUR LA FORMATION ET LE RECRUTEMENT 116 rue Charles Garnier Vittel, 13 juin 2023, Vittel.

Vittel,Vosges

Conférence de la Mission Locale, la MADAPH, le CNAM

Témoignage d’entreprises et d’alternants

Rencontres libres avec OPCO, CFA et organismes de formation. Tout public

Mardi 2023-06-13 à 08:30:00 ; fin : 2023-06-13 11:30:00. 0 EUR.

116 rue Charles Garnier CNAM

Vittel 88800 Vosges Grand Est



Conference by Mission Locale, MADAPH, CNAM

Testimonials from companies and work-study students

Open meetings with OPCOs, CFAs and training organizations

Conferencia de Mission Locale, MADAPH y CNAM

Testimonios de empresas y estudiantes en prácticas

Reuniones abiertas con OPCO, CFA y organismos de formación

Konferenz der Mission Locale, der MADAPH, des CNAM

Erfahrungsberichte von Unternehmen und dualen Studenten

Offene Begegnungen mit OPCO, CFA und Ausbildungseinrichtungen

Mise à jour le 2023-06-01 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE