Concert de Gianni Bee 116 Route de l’Auberge Bassillac et Auberoche, 14 juillet 2023, Bassillac et Auberoche.

Bassillac et Auberoche,Dordogne

Ambiance festive assurée pour cette soirée du 14 juillet à l’auberge de la la Maurinie.

Venez assister au concert de Gianni Bee, franco-dominicain, qui a vécu toute son enfance en République Dominicaine où il faisait des concerts dans les restaurants, les festivals et pour des œuvres de charité, puis il est venu en France en 2017 pour participer à la saison 6 de The Voice. Il a depuis créé son univers folk-pop influencé par Tom Rosenthal, Passenger ou The Lumineers, où sa voix chaleureuse se promène sur trois octaves.

Pour compléter cette soirée, vous pourrez vous restaurer auprès du bar, avec des assiettes de charcuterie, frites, planches apéritives.

Entrée libre pour le concert..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

116 Route de l’Auberge Ferme la Maurinie

Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A festive atmosphere was guaranteed for this July 14th evening at the Auberge de la Maurinie.

Come and enjoy a concert by Gianni Bee, a Franco-Dominican who lived his entire childhood in the Dominican Republic, where he performed in restaurants, festivals and for charities, before coming to France in 2017 to take part in season 6 of The Voice. He has since created his own folk-pop universe influenced by Tom Rosenthal, Passenger or The Lumineers, where his warm voice wanders over three octaves.

To round off the evening, you’ll be able to grab a bite to eat at the bar, with plates of charcuterie, French fries and appetizers.

Free admission to the concert.

El ambiente festivo estaba garantizado para esta velada del 14 de julio en el Auberge de la Maurinie.

Ven a disfrutar del concierto de Gianni Bee, franco-dominicano que pasó toda su infancia en la República Dominicana, donde actuó en restaurantes, festivales y para organizaciones benéficas, antes de trasladarse a Francia en 2017 para participar en la sexta temporada de The Voice. Desde entonces, ha creado su propio universo folk-pop influenciado por Tom Rosenthal, Passenger y The Lumineers, donde su cálida voz se pasea por tres octavas.

Para redondear la velada, habrá un bar en el que se servirán embutidos, patatas fritas y aperitivos.

La entrada al concierto es gratuita.

Festliche Stimmung war an diesem Abend des 14. Juli in der Auberge de la Maurinie garantiert.

Er verbrachte seine Kindheit in der Dominikanischen Republik, wo er in Restaurants, auf Festivals und für wohltätige Zwecke auftrat. 2017 kam er nach Frankreich, um an der sechsten Staffel von The Voice teilzunehmen. Seitdem hat er sein von Tom Rosenthal, Passenger oder The Lumineers beeinflusstes Folk-Pop-Universum geschaffen, in dem seine warme Stimme über drei Oktaven wandert.

Um den Abend abzurunden, können Sie sich an der Bar mit Wurstplatten, Pommes frites und Aperitifbrettern stärken.

Freier Eintritt für das Konzert.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT de Périgueux