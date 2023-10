Match Rugby : Brive / Rouen 116 Avenue du 11 novembre Brive-la-Gaillarde, 12 janvier 2024, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Venez soutenir votre équipe préférée qui reçoit Rouen..

2024-01-12 fin : 2024-01-12 . .

116 Avenue du 11 novembre

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and support your favorite team as they host Rouen.

Venga a animar a su equipo favorito cuando reciba al Rouen.

Unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft, die Rouen empfängt.

Mise à jour le 2023-10-10 par Corrèze Tourisme