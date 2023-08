Journées de la culture et du patrimoine: Visites guidée du stade 116 Avenue du 11 Novembre 1918 Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Visites guidée du stade, rappel historique, tribunes (avec vue générale sur le site), vestiaires, salle presse et local arbitre vidéo. Réservation au 05 55 18 17 94..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

116 Avenue du 11 Novembre 1918

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Guided tours of the stadium, historical background, stands (with general view of the site), changing rooms, press room and video referee room. Reservations on 05 55 18 17 94.

Visitas guiadas al estadio, antecedentes históricos, tribunas (con vista general del recinto), vestuarios, sala de prensa y sala de videoarbitraje. Reserva en el 05 55 18 17 94.

Führungen durch das Stadion, geschichtlicher Rückblick, Tribünen (mit Gesamtblick auf das Gelände), Umkleidekabinen, Presseraum und Video-Schiedsrichterraum. Reservierung unter 05 55 18 17 94.

Mise à jour le 2023-08-24 par Brive Tourisme