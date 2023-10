LE COMPOSTAGE DE A À Z – SAUVIAN 116 Avenue des Grands Parcs Sauvian, 14 octobre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Venez découvrir le compostage de A à Z grâce à cet atelier ouvert pour tous ! Découvrez les bases du compostage, la bonne recette pour qu’il soit efficace (humidité, température, rapport carbone azote …) et le sol avec son ecosystème, la dynamique du vivant ….

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

116 Avenue des Grands Parcs

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Come and discover composting from A to Z in this workshop open to all! Discover the basics of composting, the right recipe for effective composting (humidity, temperature, carbon-nitrogen ratio, etc.) and the soil and its ecosystem, the dynamics of living organisms…

Venga a descubrir el compostaje de la A a la Z en este taller abierto a todos Descubra las bases del compostaje, la receta adecuada para un compostaje eficaz (humedad, temperatura, relación carbono-nitrógeno, etc.) y el suelo y su ecosistema, la dinámica de los organismos vivos, etc.

Entdecken Sie die Kompostierung von A bis Z in diesem offenen Workshop für alle! Entdecken Sie die Grundlagen der Kompostierung, das richtige Rezept für eine effiziente Kompostierung (Feuchtigkeit, Temperatur, Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis …) und den Boden mit seinem Ökosystem, die Dynamik der Lebewesen …

Mise à jour le 2023-10-04 par OT BEZIERS MEDITERRANEE