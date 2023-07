Immersion au rucher de Claron (à Bougue) 1153 route de Laglorieuse à Bougue Mont-de-Marsan, 18 juillet 2023, Mont-de-Marsan.

Accueil café et dégustation. Visite de la miellerie et des produits de la ruche.

Découverte des différents instruments d’un apiculteur et de son travail au quotidien. Le cycle de vie d’un essaim, le langage et la danse des abeilles, symboles de la biodiversité, n’auront plus de secrets pour vous !

Informations pratiques :

Les réservations sont obligatoires (minimum 5 personnes et maxi 25 personnes) par téléphone au

+33 (0)5 58 05 87 37

Rendez-vous au Rucher de Claron à 09:45 (1153 route de Laglorieuse à Bougue (à côté de l’Auberge du Grand Mégnos)

Autre créneau possible le mercredi matin de 10:00 à 11h30 si pas assez de places le mardi

Départ de la visite à 10:00 et retour aux alentours de 11:30..

Coffee reception and tasting. Visit to the honey house and hive products.

Discover the different tools used by a beekeeper and his daily work. The life cycle of a swarm and the language and dance of bees, symbols of biodiversity, will hold no secrets for you!

Practical information:

Reservations are required (minimum 5 people and maximum 25 people) by phone on

+33 (0)5 58 05 87 37

Meet at Rucher de Claron at 09:45 (1153 route de Laglorieuse in Bougue (next to Auberge du Grand Mégnos)

Alternatively, on Wednesday mornings from 10:00 to 11:30 if there are not enough places on Tuesday

Tour departs at 10:00 and returns around 11:30.

Café de bienvenida y degustación. Visite la casa de la miel y vea los productos de la colmena.

Descubra las diferentes herramientas utilizadas por un apicultor y su trabajo diario. El ciclo vital de un enjambre y el lenguaje y la danza de las abejas, símbolos de la biodiversidad, ¡no tendrán secretos para usted!

Información práctica:

Reserva obligatoria (mínimo 5 personas y máximo 25) por teléfono al

+33 (0)5 58 05 87 37

Cita en el Rucher de Claron a las 09:45 (1153 route de Laglorieuse en Bougue, junto al Auberge du Grand Mégnos)

Horario alternativo los miércoles por la mañana de 10:00 a 11:30 si no hay plazas suficientes el martes

El recorrido comienza a las 10:00 y regresa sobre las 11:30.

Empfang mit Kaffee und Verkostung. Besichtigung des Honigraums und der Bienenprodukte.

Entdeckung der verschiedenen Instrumente eines Imkers und seiner täglichen Arbeit. Der Lebenszyklus eines Bienenschwarms, die Sprache und der Tanz der Bienen, Symbole der Biodiversität, werden keine Geheimnisse mehr für Sie haben!

Praktische Informationen :

Reservierungen sind erforderlich (mindestens 5 Personen und maximal 25 Personen) per Telefon unter

+33 (0)5 58 05 87 37

Treffpunkt: Rucher de Claron um 09:45 (1153 route de Laglorieuse in Bougue (neben der Auberge du Grand Mégnos))

Andere mögliche Zeitfenster am Mittwochmorgen von 10:00 bis 11:30 Uhr, falls es am Dienstag nicht genügend Plätze gibt

Beginn der Tour um 10:00 und Rückkehr gegen 11:30.

