Marché Spécial Noël à Saint-Laurent les Tours 1151 avenue Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours, 22 décembre 2023, Saint-Laurent-les-Tours.

Saint-Laurent-les-Tours,Lot

Marché de producteurs locaux, sous la jolie halle du village.

Produits alimentaires, assiettes gourmandes, buvette et vin chaud

Artisanat local

Animation musicale

Tours de poney pour les enfants et arrivée du Père Noël surprise.

2023-12-22 16:30:00 fin : 2023-12-22 21:00:00. EUR.

1151 avenue Jean Lurçat Sous la halle

Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie



Local producers’ market in the pretty village hall.

Food products, gourmet plates, refreshments and mulled wine

Local crafts

Musical entertainment

Pony rides for children and surprise arrival of Santa Claus

Mercado de productores locales en el bonito ayuntamiento del pueblo.

Productos alimentarios, platos gourmet, refrescos y vino caliente

Artesanía local

Animación musical

Paseos en poni para niños y llegada sorpresa de Papá Noel

Markt mit lokalen Erzeugern unter der hübschen Dorfhalle.

Lebensmittel, Feinschmeckerteller, Erfrischungsstände und Glühwein

Lokales Kunsthandwerk

Musikalische Unterhaltung

Ponyreiten für Kinder und Ankunft des Überraschungsweihnachtsmanns

