Exposition – DIEresidenz 1150 chemin du pont des chaînes Die, 3 octobre 2023, Die.

Die,Drôme

DIEresidenz vous invite à découvrir le fruit d’un mois de résidences croisées entre le Diois et Berlin. Pia Linz expose ses observations à l’aquarelle réalisées à Die, Stéphanie Cailleau partage ses collages poétiques pour les murs de Berlin..

2023-10-03 fin : 2023-10-08 . .

1150 chemin du pont des chaînes DIEresidenz – Prendre Route de la Déchetterie, suivre Chénos

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



DIEresidenz invites you to discover the fruit of a month’s cross-residency between the Diois region and Berlin. Pia Linz exhibits her watercolor observations from Die, while Stéphanie Cailleau shares her poetic collages for Berlin walls.

DIEresidenz le invita a descubrir los frutos de un mes de residencia cruzada entre la región de Diois y Berlín. Pia Linz expone sus observaciones en acuarela realizadas en Die, mientras que Stéphanie Cailleau comparte sus collages poéticos para los muros de Berlín.

DIEresidenz lädt Sie ein, die Früchte eines einmonatigen, sich überschneidenden Aufenthalts zwischen dem Diois und Berlin zu entdecken. Pia Linz stellt ihre in Die entstandenen Beobachtungen mit Aquarellfarben aus, Stéphanie Cailleau teilt ihre poetischen Collagen für die Mauern Berlins.

