Ateliers créatifs avec Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre, 11 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Tous les mercredis, Manufactory propose des ateliers créatifs :

Labo peinture, scrapbooking, origami, quilling….et bien d’autres encore ! Ces ateliers permettrons de découvrir différentes techniques et support !Différents ateliers créatifs viendront compléter l’offre pour réaliser d’autres objets et d’autres techniques

Réservation obligatoire, nombre de place limité..

2023-10-11 13:30:00 fin : 2023-10-11 11:30:00. .

115 Rue Richelieu Manfucatory

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Every Wednesday, Manufactory offers creative workshops:

Labo peinture, scrapbooking, origami, quilling….and many more! These workshops will enable you to discover different techniques and media, and will be complemented by other creative workshops for other objects and techniques

Reservations essential, places are limited.

Todos los miércoles, Manufactory ofrece talleres creativos:

Laboratorio de pintura, scrapbooking, origami, quilling…. ¡y mucho más! Estos talleres te darán la oportunidad de descubrir diferentes técnicas y soportes, y se complementarán con otros talleres creativos para fabricar otros objetos y utilizar otras técnicas

Imprescindible reservar, las plazas son limitadas.

Jeden Mittwoch bietet Manufactory kreative Workshops an:

Mal-Labor, Scrapbooking, Origami, Quilling….und vieles mehr! Diese Workshops ermöglichen es, verschiedene Techniken und Medien zu entdecken!Verschiedene Kreativ-Workshops werden das Angebot ergänzen, um weitere Objekte und Techniken herzustellen

Reservierung erforderlich, begrenzte Platzzahl.

