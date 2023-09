Atelier aquarelle 115 Rue Richelieu Le Havre, 3 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Sur le thème de l’automne Chloé, le bosquet de la dryade, vous initiera au technique de l’aquarelle

Réservation obligatoire, nombre de place limité..

2023-10-03 14:30:00 fin : 2023-10-03 16:30:00. .

115 Rue Richelieu Manfucatory

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



On the theme of autumn, Chloé, le bosquet de la dryade, will introduce you to the technique of watercolor

Reservations essential, number of places limited.

Sobre el tema del otoño, Chloé, le bosquet de la dryade, le iniciará en la técnica de la acuarela

Imprescindible reservar, número de plazas limitado.

Zum Thema Herbst Chloé, der Hain der Dryade, wird Sie in die Aquarelltechnik einführen

Reservierung erforderlich, begrenzte Platzzahl.

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche