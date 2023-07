Vacances d’été créatives avec Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre, 20 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Pendant les grandes vacances d’été, Manufactory propose des ateliers créatifs, pour les enfants et les plus grands.

Jeudi 20 juillet :

De 10h à 11h30 : Atelier complicité parent-enfant (à partir de 4 ans)

-> Atelier créatif pour enfant (à partir de 4 ans) accompagné d’un adulte, pour vivre un moment de complicité : « Perle de papier ».

Réservation obligatoire, nombre de place limité..

2023-07-20 10:00:00 fin : 2023-07-20 11:30:00. .

115 Rue Richelieu

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



During the summer vacations, Manufactory offers creative workshops for children and adults.

Thursday, July 20 :

10am to 11:30am: Parent-child bonding workshop (from age 4)

-> Creative workshop for children (aged 4 and over) accompanied by an adult, for a moment of complicity: « Perle de papier ».

Reservations required, number of places limited.

Durante las vacaciones de verano, Manufactory ofrece talleres creativos para niños y adultos.

Jueves 20 de julio :

De 10.00 a 11.30 h: Taller de creación de vínculos entre padres e hijos (a partir de 4 años)

-> Taller creativo para niños (a partir de 4 años) acompañados de un adulto, para disfrutar de un momento de complicidad: « Perlas de papel ».

Imprescindible reservar, plazas limitadas.

Während der großen Sommerferien bietet Manufactory kreative Workshops für Kinder und Erwachsene an.

Donnerstag, 20. Juli :

Von 10:00 bis 11:30 Uhr: Komplizenschaft-Workshop Eltern-Kind (ab 4 Jahren)

-> Kreativ-Workshop für Kinder (ab 4 Jahren) in Begleitung eines Erwachsenen, um einen Moment der Verbundenheit zu erleben: « Papierperlen ».

Reservierung erforderlich, begrenzte Platzzahl.

Mise à jour le 2023-06-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche