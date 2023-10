Théâtre : Où est Camille? 115, rue Pierre Julien Montélimar, 16 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Une galerie de personnages, imaginés par le public, tous suspects depuis la disparition de Camille. L’enquête permettra-t-elle de dénouer ce polar haletant ?.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

115, rue Pierre Julien La Petite Scène

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A gallery of characters, imagined by the audience, all suspects since Camille’s disappearance. Will the investigation unravel this breathtaking whodunit?

Una galería de personajes, imaginados por el público, todos sospechosos desde la desaparición de Camille. ¿Logrará la investigación desentrañar este apasionante misterio?

Eine Galerie von Figuren, die sich das Publikum ausgedacht hat und die alle seit Camilles Verschwinden verdächtig sind. Werden die Ermittlungen zur Auflösung dieses atemberaubenden Krimis führen?

Mise à jour le 2023-10-28 par Montélimar Tourisme Agglomération