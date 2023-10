Week end théâtre d’impro 115 rue Pierre Julien Montélimar, 17 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Les weekend impro ! Une fois par mois, d’octobre à avril, avec le vendredi soir : le spectacle « Happi Hour » et le samedi soir : une pièce totalement improvisée. Un pass weekend, au tarif avantageux, pour profiter des deux spectacles vous est proposé..

2023-11-17 fin : 2023-11-18 . EUR.

115 rue Pierre Julien La petite scène

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Improv weekends! Once a month, from October to April, with the « Happi Hour » show on Friday evenings and a totally improvised play on Saturday evenings. A weekend pass, at a special rate, is available for both shows.

Fines de semana de improvisación Una vez al mes, de octubre a abril, con el espectáculo « Happi Hour » el viernes por la noche y una obra totalmente improvisada el sábado por la noche. Existe un abono de fin de semana a un precio especial que permite disfrutar de ambos espectáculos.

Die Impro-Wochenenden! Einmal im Monat, von Oktober bis April, mit Freitagabend: die Show « Happi Hour » und Samstagabend: ein komplett improvisiertes Stück. Ein Wochenendpass zu einem günstigen Tarif, um beide Aufführungen zu genießen, wird Ihnen angeboten.

Mise à jour le 2023-10-12 par Montélimar Tourisme Agglomération