Week end découverte de l’impro – adultes 115, rue Pierre Julien Montélimar, 4 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Deux jours pour découvrir l’improvisation théâtrale et s’amuser! Dans un cadre ludique et bienveillant, libérez votre imagination, votre grain de folie, apprenez à construire une histoire avec les autres participant.e.s et à développer votre écoute..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . EUR.

115, rue Pierre Julien La Petite Scène

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Two days to discover theatrical improvisation and have fun! In a fun and friendly environment, unleash your imagination, learn to build a story with the other participants and develop your listening skills.

¡Dos días para descubrir la improvisación teatral y divertirse! En un ambiente lúdico y agradable, dé rienda suelta a su imaginación, aprenda a construir una historia con los demás participantes y desarrolle su capacidad de escucha.

Zwei Tage, um das Improvisationstheater zu entdecken und Spaß zu haben! In einem spielerischen und wohlwollenden Rahmen können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen, Ihre Verrücktheit ausleben, lernen, eine Geschichte mit den anderen Teilnehmern aufzubauen und Ihr Zuhören zu entwickeln.

Mise à jour le 2023-10-11 par Montélimar Tourisme Agglomération