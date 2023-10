Stage d’improvisation pour les enfants 115, rue Pierre Julien Montélimar, 30 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Cinq jours pour découvrir l’improvisation théâtrale et s’amuser! Dans un cadre ludique et bienveillant, guidés à travers une multitude de jeux, les enfants seront amenés à libérer leur imagination, développer leur grain de folie..

2023-10-30 fin : 2023-11-03 . EUR.

115, rue Pierre Julien La Petite Scène

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Five days to discover theatrical improvisation and have fun! In a fun and friendly environment, guided through a multitude of games, children will be encouraged to unleash their imagination and develop their wild side.

¡Cinco días para descubrir la improvisación teatral y divertirse! En un ambiente lúdico y afectuoso, guiados a través de multitud de juegos, se animará a los niños a dar rienda suelta a su imaginación y a desarrollar su sentido de la diversión.

Fünf Tage, um das Improvisationstheater zu entdecken und Spaß zu haben! In einem spielerischen und wohlwollenden Rahmen werden die Kinder durch eine Vielzahl von Spielen angeleitet, ihre Fantasie zu entfalten und ihre Verrücktheit zu entwickeln.

