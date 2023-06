Exposition – Dans nos rêves 115 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble, 7 février 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Peinture, sculpture ou image 3D ? Créations colorées sur aluminium, originales et très contemporaines..

2023-02-07 à ; fin : 2023-12-31 19:00:00. EUR.

115 rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Painting, sculpture or 3D image? Colourful creations on aluminium, original and very contemporary.

¿Pintura, escultura o imagen en 3D? Creaciones de color sobre aluminio, originales y muy contemporáneas.

Malerei, Skulptur oder 3D-Bild? Farbige Kreationen auf Aluminium, originell und sehr zeitgenössisch.

Mise à jour le 2023-06-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg