Marché à La Ferme 115 Lieu-dit Crécey Saint-Pair-sur-Mer, 24 juillet 2023, Saint-Pair-sur-Mer.

Saint-Pair-sur-Mer,Manche

Chaque lundi de juillet et août de 17h à 19h30, marché à la ferme de Crécey, produits 100% locaux.

Produits laitiers, œufs, crêpes, fraises, boissons sans alcool, produits de l’oie, fruits et légumes, miel, pain, cidre, pommeau, calvados, crème dessert, bières artisanales, viande de bœuf et d’agneaux, salicorne.

2023-07-24 17:00:00 fin : 2023-07-24 19:30:00. .

115 Lieu-dit Crécey

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie



Every Monday in July and August from 5pm to 7:30pm, market at the Crécey farm, 100% local produce.

Dairy products, eggs, crêpes, strawberries, soft drinks, goose products, fruit and vegetables, honey, bread, cider, pommeau, calvados, crème dessert, craft beers, beef and lamb, samphire

Todos los lunes de julio y agosto, de 17:00 a 19:30 h, mercado en la granja de Crécey, productos 100% locales.

Productos lácteos, huevos, crepes, fresas, bebidas sin alcohol, productos de oca, frutas y verduras, miel, pan, sidra, pommeau, calvados, postres de crema, cervezas artesanales, ternera y cordero, hinojo marino

Jeden Montag im Juli und August von 17.00 bis 19.30 Uhr Markt auf dem Bauernhof von Crécey, 100% lokale Produkte.

Milchprodukte, Eier, Pfannkuchen, Erdbeeren, alkoholfreie Getränke, Gänseprodukte, Obst und Gemüse, Honig, Brot, Apfelwein, Pommeau, Calvados, Dessertcreme, handwerklich hergestellte Biere, Rind- und Lammfleisch, Salicorne

Mise à jour le 2023-07-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche