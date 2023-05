DU SANG SUR MA TARTINE – THÉÂTRE 115 Impasse des Églantiers, 7 juillet 2023, Vair-sur-Loire.

Vair-sur-Loire,Loire-Atlantique

Compagnie ATEtc. Le coeur s’emballe, la mort rôde. Un homme, seul sur un lit d’hôpital, plonge dans ses plus lointains souvenirs, depuis sa naissance et c’est toute son enfance dans son village dans les années 60 qui resurgit. Gratuit..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . .

115 Impasse des Églantiers Salle de la Cour

Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Company ATEtc. The heart races, death prowls. A man, alone on a hospital bed, dives into his most distant memories, from his birth, and his entire childhood in his village in the 60s resurfaces. Free of charge.

Empresa ATEtc. El corazón se acelera, la muerte acecha. Un hombre, solo en la cama de un hospital, bucea en sus recuerdos más lejanos, desde su nacimiento, y resurge toda su infancia en su pueblo en los años sesenta. Gratis.

Unternehmen ATEtc. Das Herz rast, der Tod lauert. Ein Mann, allein auf einem Krankenhausbett, taucht in seine entferntesten Erinnerungen ein, seit seiner Geburt, und seine gesamte Kindheit in seinem Dorf in den 60er Jahren taucht wieder auf. Kostenlos.

